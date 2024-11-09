Стала известна причина отсутствия MacBook Air с OLED

Основной причиной задержки является повышение цен, связанное с переходом от традиционного ЖК-дисплея на OLED. Несмотря на то, что OLED рассматривается как премиум-функция, аналитики утверждают, что она не предоставляет достаточного визуального улучшения, чтобы «оправдать более высокую цену для потребителей». Кроме того, цепочка поставок оказалась «бутылочным горлышком», поскольку Apple полагается только на LG Display и Samsung Display для поставок OLED-дисплеев для iPad Pro. Эксперты также указывают на трудности снижения производственных затрат при сохранении высокого качества для более доступной модели Air.

А успех OLED-дисплеев в линейке iPad Pro от Apple был ниже ожидаемого, с поставками, которые не оправдали начальные прогнозы.