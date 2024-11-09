Стала известна причина отсутствия MacBook Air с OLED

Опубликовано 09 ноября 2024, 15:001 мин.
Стала известна причина отсутствия MacBook Air с OLEDВысокая цена и проблемы с цепочкой поставок
Ожидаемый выпуск MacBook Air с OLED откладывается. Главным образом, из-за высоких производственных затрат и недостаточного интереса потребителей к обновлению дисплея, пишут южнокорейские СМИ. Хотя Apple планировала выпустить OLED MacBook Pro в 2026 году, а MacBook Air — в 2027 году, источники утверждают, что сроки теперь откладываются.
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Основной причиной задержки является повышение цен, связанное с переходом от традиционного ЖК-дисплея на OLED. Несмотря на то, что OLED рассматривается как премиум-функция, аналитики утверждают, что она не предоставляет достаточного визуального улучшения, чтобы «оправдать более высокую цену для потребителей». Кроме того, цепочка поставок оказалась «бутылочным горлышком», поскольку Apple полагается только на LG Display и Samsung Display для поставок OLED-дисплеев для iPad Pro. Эксперты также указывают на трудности снижения производственных затрат при сохранении высокого качества для более доступной модели Air.
А успех OLED-дисплеев в линейке iPad Pro от Apple был ниже ожидаемого, с поставками, которые не оправдали начальные прогнозы.