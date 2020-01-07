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Суперкомпактный ноутбук ASUS на процессоре Core i7 работает почти сутки без подзарядки

Он очень тонкий и лёгкий
И ещё одна новинка от ASUS — ExpertBook B9450FA. Это необычайно тонкий и лёгкий ноутбук для работы, способный держаться до 22 часов без подзарядки.

Длина и ширина магниевого корпуса ноутбука равны 320x202 мм. Это почти как лист бумаги формата A4. Толщина устройства не превышает 14,9 мм. Весит же оно всего 880 граммов.

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При такой компактности 14-дюймовый ExpertBook удивляет своей функциональностью. В его основе лежат процессоры Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения. Ноутбук оснащён 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3 и имеет два слота под SSD. Предлагается в двух вариантах: с аккумулятором на 33 ватт-часов (11 часов работы) и с аккумулятором на 66 ватт-часов (22 часа работы!). Правда, второй вариант весит чуть больше — 990 граммов.

Что важно, тонкий ноутбук имеет полноразмерные порты: USB Type-A, два Thunderbolt 3, HDMI выход.

ExpertBook B9450FA должен появиться в продаже в России уже в феврале. Цены станут известны позже.