Суперкомпактный ноутбук ASUS на процессоре Core i7 работает почти сутки без подзарядки

При такой компактности 14-дюймовый ExpertBook удивляет своей функциональностью. В его основе лежат процессоры Intel Core i5 и Core i7 10-го поколения. Ноутбук оснащён 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR3 и имеет два слота под SSD. Предлагается в двух вариантах: с аккумулятором на 33 ватт-часов (11 часов работы) и с аккумулятором на 66 ватт-часов (22 часа работы!). Правда, второй вариант весит чуть больше — 990 граммов.

Что важно, тонкий ноутбук имеет полноразмерные порты: USB Type-A, два Thunderbolt 3, HDMI выход.

ExpertBook B9450FA должен появиться в продаже в России уже в феврале. Цены станут известны позже.