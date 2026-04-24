Топовый ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo оценили в кусачие 8570 долларов

Опубликовано 24 апреля 2026, 16:231 мин.
Топовый ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo оценили в кусачие 8570 долларовПредзаказы открылись на Тайване
Asus открыла на Тайване предзаказ на три мощных игровых ноутбука из серии ROG Zephyrus: Duo, G14 и G16. Все они получили OLED-экраны с высоким разрешением, лёгкие алюминиевые корпуса, процессоры Intel Core Ultra 9 386H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 50xx.
Самая дорогая модель — Zephyrus Duo. У неё… два 16-дюймовых OLED-экрана (оба 120 Гц, 3K, 1100 нит), видеокарта RTX 5090, до 64 ГБ оперативной памяти, порты HDMI 2.1, Thunderbolt 4, кардридер SD. Толщина — 2,5 см, вес — 2,82 кг. Цена кусачая — около 8570 долларов.
Zephyrus G16 доступен в трёх версиях: с RTX 5060, 5070 или 5070 Ti. Экран 16 дюймов, 240 Гц, 2,5K. Цена — от 3490 долларов.
Zephyrus G14 — самая компактная модель: 14-дюймовый экран (120 Гц, 3K), видеокарта RTX 5070 Ti, до 64 ГБ памяти, вес 1,58 кг, толщина 1,8 см. Цена — от 5396 долларов.
Пока неясно, когда ноутбуки появятся в других странах.