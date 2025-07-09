В М.Видео-Эльдорадо назвали самые популярные игровые ноутбуки в России за полгода

Первое место — Thunderobot 911 X Wild Hunter G2 L, мощный и быстрый ноутбук для тяжёлых игр и работы. На втором — Thunderobot 911S Core D, который отличается хорошим соотношением цены и характеристик. Замыкает тройку Thunderobot 911S Core, лёгкий и автономный вариант.