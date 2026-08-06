В Сеть слили первые изображения ноутбука ASUS Googlebook на базе Android

Опубликовано 06 августа 2026, 18:031 мин.
В Сеть слили первые изображения ноутбука ASUS Googlebook на базе AndroidСМИ делятся
Google вовсю готовит к релизу ноутбуки серии Googlebook. Отличаться они будут ОС Aluminium OS, основанной на Android. Первые модели появятся осенью этого года. Так, в Сеть попали изображения модели ASUS Googlebook CX9406.
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Снимки были опубликованы на сайте iF Design, но позже удалены. На них видно тёмно-серый ноутбук с матовым покрытием. Устройство будет отличаться белой светящейся полосой Glowbar на крышке над логотипом ASUS. Такая подсветка, как пишут СМИ, станет отличительной чертой всех Googlebook. Скорее всего, она будет мигать, например, при уведомлениях.
На клавиатуре вместо привычной кнопки Windows установлена клавиша с логотипом «G», а на Caps Lock значок запуска приложений. Среди разъёмов видны два порта USB-C, два USB-A, HDMI и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.
В описании указано, что корпус сделан из сверхлёгкого керамического сплава и весит меньше 1 килограмма. Другие характеристики — процессор, память и экран — пока не раскрыты.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный