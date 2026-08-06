В Сеть слили первые изображения ноутбука ASUS Googlebook на базе Android

На клавиатуре вместо привычной кнопки Windows установлена клавиша с логотипом «G», а на Caps Lock значок запуска приложений. Среди разъёмов видны два порта USB-C, два USB-A, HDMI и 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

В описании указано, что корпус сделан из сверхлёгкого керамического сплава и весит меньше 1 килограмма. Другие характеристики — процессор, память и экран — пока не раскрыты.