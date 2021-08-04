Wylsa оценил новый флагманский ноутбук ASUS с RTX 3080 и двумя дисплеями в корпусе

Компактный металлический корпус, мощность и второй матовый монитор - первое, что отметил Валентин. Второй сенсорный дисплей очень удобен: параллельно с прохождением игры можно открывать на нём сайты и читать инструкции, смотреть обзоры на YouTube или просто искать что-то в Сети.

Ноутбук, по словам эксперта, обладает достаточной мощностью для того, чтобы легко на максимальных настройках играть в Cyberpunk 2077. Игра не тормозит ни на секунду, а сам ROG работает удивительно тихо.

В конце Wylsa вынес вердикт: ноутбук идеально подходит для любой производительной задачи. Монтирование видео, обработка фото, запуск “тяжёлых” игр, стримы - со всем этим ROG Zephyrus Duo 15 SE справится без труда.

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