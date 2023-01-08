Теперь без проводов заряжаются даже умные замки на дверь

Энергия передаётся на расстояние до девяти метров. Чтобы это реализовать, нужно также приобрести комплект зарядки Wi-Charge. Его продажи начнутся во второй половине 2023 года. В комплекте будут передатчик и приёмник в прямой видимости.

Пока не вышел Wi-Charge, можно использовать аккумулятор. Перезаряжать его можно через USB-C. Сам замок Alfred DB2S имеет также клавиатуру с сенсорным экраном, Bluetooth, поддерживает карты RFID и связь с умным домом по протоколу Zigbee. Устройство оценили в $299.