Умный дом
13:16, 08 января 2023
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Теперь без проводов заряжаются даже умные замки на дверь

От Alfred

Компания Alfred представила дверной замок, который можно подзаряжать без проводов. Используется технология инфракрасной передачи энергии.

Теперь без проводов заряжаются даже умные замки на дверь

Фото: Alfred

Энергия передаётся на расстояние до девяти метров. Чтобы это реализовать, нужно также приобрести комплект зарядки Wi-Charge. Его продажи начнутся во второй половине 2023 года. В комплекте будут передатчик и приёмник в прямой видимости.

Пока не вышел Wi-Charge, можно использовать аккумулятор. Перезаряжать его можно через USB-C. Сам замок Alfred DB2S имеет также клавиатуру с сенсорным экраном, Bluetooth, поддерживает карты RFID и связь с умным домом по протоколу Zigbee. Устройство оценили в $299.

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