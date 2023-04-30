500 и 1500 килограммов: какие калибры у российских планирующих бомб

Модули планирования, представляющие собой крылья, которые крепятся к средней части бомбы, позволяют превратить свободно падающую бомбу в корректируемую. Леонков говорит, что российский ответ на JDAM ограничен типами бомб, которые он может использовать, поэтому модули планирования были добавлены к бомбам калибром 500 и 1500 килограммов.

При этом он не видит причин для добавления модулей к трех- и пятитонным бомбам, поскольку для этого потребуется другое устройство.

Ранее стало известно, что США начали развертывание на Украине датчиков для обнаружения радиационной активности и определения места и силы ядерного взрыва.