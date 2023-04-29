США оборудовали Украину фиксирующими силу и место ядерного взрыва датчиками

По соглашению с Киевом, США устанавливают датчики по всему региону, проводят обучение работников и собирают необходимые данные, чтобы лучше реагировать на потенциальные ядерные угрозы. Однако в статье предупреждается, что поиск виновных в ядерном взрыве может быть затруднен, если оружие будет доставлено транспортным средством, а не ракетным ударом.

Ранее очевидцы в Огайо заметили поезд с высокоточными макетами зенитно-ракетных комплексов, направляющийся на Украину. Эксперты считают, что страна стремится спасти остатки советских систем ПВО, которые уничтожаются российскими войсками. Макеты предназначены для буксировки грузовиками и парковки в стратегически важных местах.