В Сеть слили фото созданных для Украины макетов С-300 и Тор-М1Потому что настоящие уничтожаются слишком быстро
Очевидцы в Огайо заметили поезд с высокоточными макетами зенитно-ракетных комплексов, направляющийся на Украину, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Эксперты считают, что макеты, включающие системы С-300 и Тор-М1, были созданы специально для Украины. Страна стремится спасти остатки советских систем ПВО, которые уничтожаются российскими войсками. Макеты предназначены для буксировки грузовиками и парковки в стратегически важных местах.
По словам бывшего командира британского батальона Бена Барри, украинские военные не обладают превосходящей силой по сравнению с российскими вооруженными силами. Поэтому в контратаке Киев планирует использовать сочетание обмана, сложности и скорости операций. Страна будет использовать что-то похожее на стратегию, использованную прошлым летом, когда Киев озвучил планы штурма Херсонской области, но нанес удар в совершенно другом направлении.