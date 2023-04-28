В Сеть слили фото созданных для Украины макетов С-300 и Тор-М1

Эксперты считают, что макеты, включающие системы С-300 и Тор-М1, были созданы специально для Украины. Страна стремится спасти остатки советских систем ПВО, которые уничтожаются российскими войсками. Макеты предназначены для буксировки грузовиками и парковки в стратегически важных местах.

По словам бывшего командира британского батальона Бена Барри, украинские военные не обладают превосходящей силой по сравнению с российскими вооруженными силами. Поэтому в контратаке Киев планирует использовать сочетание обмана, сложности и скорости операций. Страна будет использовать что-то похожее на стратегию, использованную прошлым летом, когда Киев озвучил планы штурма Херсонской области, но нанес удар в совершенно другом направлении.