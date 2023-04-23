Стратегия Украины при контрнаступлении: мнение «британской» стороны

Украинские войска могут применить стратегию, использованную прошлым летом, когда Киев озвучил планы штурма Херсонской области, но нанес удар в совершенно другом направлении.

У украинских военных есть несколько вариантов в плане выбора времени, нанесения одного большого удара или нескольких ударов, а также выбора их последовательности. По данным The Wall Street Journal, украинские вооруженные силы могут попытаться подавить российскую технику дальними ударами перед атакой.

Ранее независимый эксперт Александр Храмчихин и военный эксперт Алексей Леонков объяснили, могут ли российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушить работу спутниковой системы Starlink на Украине.