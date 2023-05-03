54 млрд рублей: «Билайн» продал бизнес в Казахстане

В сентябре 2021 года компания выделила свой узбекский бизнес в отдельное юридическое лицо, а в марте 2022 года продала свои активы в Кыргызстане.

Акционеры Veon дистанцируются от России, поэтому они продают такие активы, как «Билайн». Однако телекоммуникационный бизнес по-прежнему прибылен, особенно на растущих развивающихся рынках, поэтому Veon хотел бы сохранить компании в Казахстане и Центральной Азии.

Продажа казахстанского бизнеса «Билайн» компании Veon частично покрывает долги оператора перед материнской компанией.

Ранее Вымпелком, владеющая брендом Билайн, зарегистрировала новый товарный знак. Логотип представляет собой строчную букву «б» с точкой и является альтернативной текущему варианту.