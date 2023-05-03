54 млрд рублей: «Билайн» продал бизнес в Казахстане

54 млрд рублей: «Билайн» продал бизнес в КазахстанеРеструктуризация продолжается
«Билайн» продал свой бизнес в Казахстане за 54 миллиарда рублей. Этот шаг стал частью процесса реструктуризации, который «Билайн» проводил в течение последнего года. Об этом сообщают «Ведомости».
В сентябре 2021 года компания выделила свой узбекский бизнес в отдельное юридическое лицо, а в марте 2022 года продала свои активы в Кыргызстане.
Акционеры Veon дистанцируются от России, поэтому они продают такие активы, как «Билайн». Однако телекоммуникационный бизнес по-прежнему прибылен, особенно на растущих развивающихся рынках, поэтому Veon хотел бы сохранить компании в Казахстане и Центральной Азии.
Продажа казахстанского бизнеса «Билайн» компании Veon частично покрывает долги оператора перед материнской компанией.
Ранее Вымпелком, владеющая брендом Билайн, зарегистрировала новый товарный знак. Логотип представляет собой строчную букву «б» с точкой и является альтернативной текущему варианту.