6 минут интенсивных упражнений оказались полезны для мозга

Этот белок называется мозговым нейротрофическим фактором (BDNF), и он способствует как росту, так и выживанию нейронных клеток, а также способствует развитию новых связей и сигнальных путей.

В этом исследовании 12 физически активных добровольцев (в возрасте от 18 до 56 лет) прошли три испытания: 20 часов голодания, 90 минут езды на велосипеде или 6 минут энергичной езды на велосипеде.

Кратковременный и интенсивный всплеск активности показал наилучшие результаты с точки зрения производства BDNF. Фактически, он повысил уровень BDNF в крови в четыре или пять раз по сравнению с небольшим увеличением после лёгких упражнений и отсутствием изменений при голодании.