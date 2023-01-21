Наука и технологии
13:22, 21 января 2023
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6 минут интенсивных упражнений оказались полезны для мозга

Гораздо полезнее лёгких упражнений

Учёные узнали, что шести минут высокоинтенсивных упражнений достаточно, чтобы в мозге вырабатывался ключевой белок, который играет важную роль в памяти, а также участвует в развитии нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

6 минут интенсивных упражнений оказались полезны для мозга

Фото: Unsplash

Этот белок называется мозговым нейротрофическим фактором (BDNF), и он способствует как росту, так и выживанию нейронных клеток, а также способствует развитию новых связей и сигнальных путей.

В этом исследовании 12 физически активных добровольцев (в возрасте от 18 до 56 лет) прошли три испытания: 20 часов голодания, 90 минут езды на велосипеде или 6 минут энергичной езды на велосипеде.

Кратковременный и интенсивный всплеск активности показал наилучшие результаты с точки зрения производства BDNF. Фактически, он повысил уровень BDNF в крови в четыре или пять раз по сравнению с небольшим увеличением после лёгких упражнений и отсутствием изменений при голодании.

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