6 научно обоснованных способов снизить тревогу перед походом в спортзал

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6 научно обоснованных способов снизить тревогу перед походом в спортзалОна может возникнуть у любого человека
Не всем людям приятно ходить в спортзал. Кто-то чувствует себя там неуместным, толстым на фоне других и т.д. Один опрос показал, что половина американцев испытывает тревожность перед походом в спортзал, а другой — что каждая четвёртая женщина сталкивается с этим чувством. Как с ним справиться?
Людям нравится предсказуемость, а спортзал может быть непривычным и неизвестным местом. Кроме того, люди могут не верить в собственные навыки и способности. Однако справиться с этими чувствами можно ещё до похода в спортзал:
- Нужно сделать свою тренировку простой и запланировать упражнения, которые вы сможете быстро освоить и которые вам понравятся.
- Лучше заранее узнать, как пользоваться оборудованием в спортзале: например, посмотреть ролики на YouTube. Могут помочь и индивидуальные занятия с тренером.
- Стоит найти программу тренировок в интернете или поговорить с личным тренером, чтобы заранее спланировать занятия.
- Можно посетить групповые занятия для начинающих. Находясь в окружении других людей, которые тоже ничего не умеют, можно почувствовать себя более уверенно.
- Лучше ходить в спортзал во время, когда там меньше народу.
- Можно начать медитировать, чтобы лучше справляться со стрессом.
Источник: Science Alert