6 научно обоснованных способов снизить тревогу перед походом в спортзал

Она может возникнуть у любого человека

Не всем людям приятно ходить в спортзал. Кто-то чувствует себя там неуместным, толстым на фоне других и т.д. Один опрос показал, что половина американцев испытывает тревожность перед походом в спортзал, а другой — что каждая четвёртая женщина сталкивается с этим чувством. Как с ним справиться?