84% исходного кода крупных компаний подвержены взлому. Ваш смартфон тоже в опасности

Кроме того, 48% всех кодовых баз, проанализированных исследователями Synopsys, содержали уязвимости высокого риска, уже имеют задокументированные доказательства применения, или классифицируются как уязвимости удаленного выполнения вредоносного кода.

Аэрокосмическая, авиационная, автомобильная промышленность, транспорт, логистика; EdTech; и Интернет вещей - это три из 17 отраслей промышленности, включенных в отчет, в которых такой исходный код присутствовал в 100% проверенных кодовых баз”, пишут исследователи.

Ранее Chapaevv, лидер пророссийской хакерской группировки Phoenix, рассказал журналистам, как и сколько денег получают хакеры. Спойлер: миллионами они не обладают.