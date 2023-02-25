84% исходного кода крупных компаний подвержены взлому. Ваш смартфон тоже в опасности

84% исходного кода крупных компаний подвержены взлому. Ваш смартфон тоже в опасностиИ не только он
В 84% всех коммерческих и проприетарных кодовых баз, изученных исследователями компании Synopsys, была обнаружена как минимум одна известная уязвимость с открытым исходным кодом.
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Кроме того, 48% всех кодовых баз, проанализированных исследователями Synopsys, содержали уязвимости высокого риска, уже имеют задокументированные доказательства применения, или классифицируются как уязвимости удаленного выполнения вредоносного кода.
Аэрокосмическая, авиационная, автомобильная промышленность, транспорт, логистика; EdTech; и Интернет вещей - это три из 17 отраслей промышленности, включенных в отчет, в которых такой исходный код присутствовал в 100% проверенных кодовых баз”, пишут исследователи.
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