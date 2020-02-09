Агрессивных любителей комментировать начнут «глушить» в онлайн-играх

Система Valve будет отслеживать количество жалоб пользователей и выдавать нарушителям предупреждения. Если последние не возымеют эффект, то будут применяться крайние меры. В их числе — «заглушка» игрока в голосовом чате. Причём касаться это будет каждого матча.

Что интересно, другие пользователи смогут самостоятельно «включить» игроков-нарушителей, но только для себя. Полностью бан снимается с геймеров только после того, как они наберут достаточное количество очков опыта.

Система начала работать в тестовом режиме. Её разработчики настоятельно рекомендуют пользователям регулярно отправлять жалобы на неподобающее поведение.