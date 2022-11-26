AirPods используют кодеки Bluetooth с потерями: Apple не считает это проблемой

“Мы хотим продвинуть качество звука вперед, и мы можем сделать это с помощью множества других элементов. Мы не думаем, что кодек в настоящее время является ограничителем качества звука в продуктах Bluetooth”, ответил Андерсон на вопрос журналиста о lossless-кодеках в AirPods.

Ранее китайцы научились вновь обходить проверку подлинности наушников AirPods на смартфонах Apple. Не совсем ясно, как именно им это удалось, но теперь фейковые AirPods снова определяются как оригинальные.