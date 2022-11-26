AirPods используют кодеки Bluetooth с потерями: Apple не считает это проблемой

09:15, 26 ноября 2022
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AirPods используют кодеки Bluetooth с потерями: Apple не считает это проблемойУ них есть и другие возможности “улучшать качество звука”
Несмотря на то, что Apple Music поддерживает воспроизведение музыки без потерь (lossless), беспроводные наушники AirPods поддерживают только кодеки Bluetooth с потерями. Инженер Apple Эсге Андерсен рассказал WhatHiFi, что на самом деле это не проблема.
“Мы хотим продвинуть качество звука вперед, и мы можем сделать это с помощью множества других элементов. Мы не думаем, что кодек в настоящее время является ограничителем качества звука в продуктах Bluetooth”, ответил Андерсон на вопрос журналиста о lossless-кодеках в AirPods.
Ранее китайцы научились вновь обходить проверку подлинности наушников AirPods на смартфонах Apple. Не совсем ясно, как именно им это удалось, но теперь фейковые AirPods снова определяются как оригинальные.