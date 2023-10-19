Amazon начала доставлять лекарства дронами за час в Техасе

Благодаря этой услуге покупатели могут получить назначенные им лекарства менее чем через час после оформления заказа. Amazon может доставить более 500 видов лекарств, охватывающих широкий спектр заболеваний, таких как грипп, пневмония и астма. Фармацевты Amazon тщательно упакуют лекарства, которые затем заберет ожидающий их беспилотник.

Калси Хендриксон, директор по управлению продуктами и программами Prime Air, объяснил преимущества беспилотной доставки: «Наши беспилотники летают над дорожным движением, что позволяет избежать лишнего времени, которое посылка клиента может провести в пути». Беспилотник безопасно облетает такие препятствия, как линии электропередач и людей.