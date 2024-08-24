Amazon не признавала своих водителей доставки сотрудниками

Решение, о котором было объявлено в четверг, признает Amazon совместным работодателем подрядчиков, нанятых через партнеров службы доставки (DSP). Это значительно отличается от прежней позиции Amazon, когда компания отрицала какую-либо ответственность за трудоустройство, утверждая, что только DSP несут ответственность за своих водителей.

Решение NLRB стало результатом годичного расследования «трудовой практики» Amazon. В нем утверждается, что Amazon «незаконно провалил и отказался вести переговоры с профсоюзом», особенно после расторжения контрактов с DSP и его работниками, состоящими в профсоюзе. NLRB утверждает, что Amazon применяла недобросовестные трудовые практики, в том числе задерживала графики поставок, скрывала информацию от профсоюза, угрожала потерей работы и запугивала.

Amazon, однако, преуменьшила значение этого события, заявив, что решение NLRB — лишь предварительный шаг в продолжающемся процессе.