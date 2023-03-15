Наука и технологии
12:26, 15 марта 2023
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Amazon представила собственные терминалы для спутникового Интернета: аналог SpaceX Starlink

“Как тебе такое, Илон Маск?”

Amazon представила собственные спутниковые терминалы Project Kuiper. Таким образом, компания начинает “борьбу” против Starlink компании SpaceX.

Amazon представила собственные терминалы для спутникового Интернета: аналог SpaceX Starlink

Фото: Amazon

Project Kuiper - проект Amazon по созданию сети из 3 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. В проект, по словам компании, будет инвестировано более 10 миллиардов долларов.

  • Amazon утверждает, что “стандартная” версия устройства будет обеспечивать клиентам скорость до 400 Мбит/с.

  • “Ультракомпактная" же модель обеспечит вас скоростью до 100 Мбит/с.

  • А вот "Про" версия сможет обеспечивать скоростью до 1 Гбит/с.

Компания Amazon пока не сообщила, какова будет ежемесячная стоимость услуг для клиентов Project Kuiper. Но первые пользователи уже "в восторге" от линейки, их также удивили цены и производительность, отмечает представитель компании

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