Amazon представила собственные терминалы для спутникового Интернета: аналог SpaceX Starlink

Project Kuiper - проект Amazon по созданию сети из 3 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. В проект, по словам компании, будет инвестировано более 10 миллиардов долларов.

Amazon утверждает , что “стандартная” версия устройства будет обеспечивать клиентам скорость до 400 Мбит/с.

“Ультракомпактная" же модель обеспечит вас скоростью до 100 Мбит/с.

А вот "Про" версия сможет обеспечивать скоростью до 1 Гбит/с.

Компания Amazon пока не сообщила, какова будет ежемесячная стоимость услуг для клиентов Project Kuiper. Но первые пользователи уже "в восторге" от линейки, их также удивили цены и производительность, отмечает представитель компании