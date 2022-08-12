Amazon выставит видеозаписи с домофона на всеобщее обозрение

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Amazon выставит видеозаписи с домофона на всеобщее обозрениеИ будет зарабатывать на этом
Вирусные видео, снятые камерами дверного звонка, уже давно стали популярными. Их можно увидеть в подборках на YouTube и TikTok. Amazon, возможно, почувствовав возможность извлечь выгоду и смягчить имидж своего умного дверного звонка Ring, запустит ТВ-шоу Ring Nation.
Deadline сообщает, что шоу, дебют которого намечен на 26 сентября, является "последним примером корпоративной синергии Amazon". Она владеет брендом бытовой видеотехники безопасности Ring, голливудской студией MGM и Big Fish, производителем Ring Nation.
В Ring Nation будут представлены "соседи, спасающие соседей, предложения о браке, воссоединение военных и глупые животные", - пишет Deadline.
Ring недавно признала, что предоставляет полиции доступ к записям с дверного звонка без согласия пользователя по "экстренным" запросам.
Владельцы Ring уже имели возможность делиться видеороликами через приложение Neighbors, но это уже совершенно другой уровень распространения “контента”.