Amazon выставит видеозаписи с домофона на всеобщее обозрение

Deadline сообщает, что шоу, дебют которого намечен на 26 сентября, является "последним примером корпоративной синергии Amazon". Она владеет брендом бытовой видеотехники безопасности Ring, голливудской студией MGM и Big Fish, производителем Ring Nation.

В Ring Nation будут представлены "соседи, спасающие соседей, предложения о браке, воссоединение военных и глупые животные", - пишет Deadline.

Ring недавно признала, что предоставляет полиции доступ к записям с дверного звонка без согласия пользователя по "экстренным" запросам.

Владельцы Ring уже имели возможность делиться видеороликами через приложение Neighbors, но это уже совершенно другой уровень распространения “контента”.