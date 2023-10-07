Amazon запустил спутники-конкуренты Starlink

Project Kuiper - это амбициозная инициатива компании Amazon, направленная на обеспечение быстрой и доступной широкополосной связью недостаточно обслуживаемых населенных пунктов по всему миру.

Гэри Вентц, вице-президент ULA по государственным и коммерческим программам, отметил значимость этой миссии, подчеркнув ее роль в обеспечении связи между населенными пунктами по всему миру. ULA тесно сотрудничала с командой Project Kuiper, чтобы сделать этот запуск возможным, и ждет будущих миссий в рамках партнерства.

Следующей миссией ULA станет инаугурационный запуск ракеты Vulcan с космодрома на мысе Канаверал, обещающий повышенную гибкость, доступность и надежность единой системы