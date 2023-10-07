Amazon запустил спутники-конкуренты Starlink

Amazon запустил спутники-конкуренты StarlinkПока прототипы
6 октября с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) успешно осуществлен запуск миссии Protoflight для проекта Project Kuiper компании Amazon. Этот запуск знаменует собой начало более широкого коммерческого партнерства между ULA и Amazon.
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Project Kuiper - это амбициозная инициатива компании Amazon, направленная на обеспечение быстрой и доступной широкополосной связью недостаточно обслуживаемых населенных пунктов по всему миру.
Гэри Вентц, вице-президент ULA по государственным и коммерческим программам, отметил значимость этой миссии, подчеркнув ее роль в обеспечении связи между населенными пунктами по всему миру. ULA тесно сотрудничала с командой Project Kuiper, чтобы сделать этот запуск возможным, и ждет будущих миссий в рамках партнерства.
Следующей миссией ULA станет инаугурационный запуск ракеты Vulcan с космодрома на мысе Канаверал, обещающий повышенную гибкость, доступность и надежность единой системы