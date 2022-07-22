Американская SpaceX отменила запуск космической ракеты менее чем за минуту до старта

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Американская SpaceX отменила запуск космической ракеты менее чем за минуту до стартаЭто был бы 32 запуск компании из 22 запланированных на этот год
Компания SpaceX прервала запуск ракеты Falcon 9 с полезной нагрузкой в виде интернет-спутников Starlink менее чем за минуту до стартом, сообщает Space.com.
До старта ракеты Falcon 9 оставалось всего 46 секунд, когда диспетчеры объявили об отмене запуска. Ракета, которая уже летала три раза, должна была стартовать с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. На борту ракеты находятся 46 интернет-спутников Starlink, и это был бы 32-й запуск SpaceX из 22 запланированных.
После прерывания запуска SpaceX объявила, что запуск перенесен на сегодня. Компания не сообщила никаких подробностей о причинах прерывания запуска.
"Есть тысяча способов, как запуск может пойти не так, и только один способ, как он может пойти правильно", - сказала менеджер по проектированию систем качества SpaceX Кейт Тайс.