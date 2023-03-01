Американский фотобанк Shutterstock выполнил требования Роскомнадзора после блокировки сервиса

Об этом сообщил представитель фотобанков в России и СНГ, агентство Fotodom. Оно также добавило, что РКН заблокировал доступ к сервису из-за “размещения материала, не удовлетворяющего существующим требованиям”. Сайт вернется к работе в штатном режиме через три дня, сообщает sostav.ru, а пока дизайнерам посоветовали открывать сайт с помощью VPN или специальных расширений для браузера.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о запуске «Окулус» — системы для автоматического обнаружения запрещённого в России контента. И если раньше для поиска противозаконного контента использовались человеческие силы, то сейчас этим занимается нейросеть.