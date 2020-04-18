Американских астронавтов впервые за девять лет отправят на МКС из США

Сообщается, что астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая полетят к Международной космической станции (МКС) на пилотируемом корабле Crew Dragon. Этот аппарат принадлежит компании SpaceX, глава которой небезызвестный Илон Маск. Корабль запустят с помощью ракеты Falcon 9.

Стоит отметить, что грузовой корабль SpaceX — Dragon — уже доставляет грузы на МКС. 2 марта его отправили к станции, а на следующий день он пристыковался к ней.

Напомним, свой космический корабль есть и у другой американской компании Boeing. Называется он CST-100 Starliner.