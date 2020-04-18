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Американских астронавтов впервые за девять лет отправят на МКС из США
До сих пор отправляли с территории Казахстана
Американских астронавтов впервые за девять лет отправят на МКС из США. С 2011 года, после того, как завершилась программа использования Space Shuttle, их отправляли на российских «Союзах».
Сообщается, что астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая полетят к Международной космической станции (МКС) на пилотируемом корабле Crew Dragon. Этот аппарат принадлежит компании SpaceX, глава которой небезызвестный Илон Маск. Корабль запустят с помощью ракеты Falcon 9.
Стоит отметить, что грузовой корабль SpaceX — Dragon — уже доставляет грузы на МКС. 2 марта его отправили к станции, а на следующий день он пристыковался к ней.
Напомним, свой космический корабль есть и у другой американской компании Boeing. Называется он CST-100 Starliner.