Аналитики назвали наземные ИИ-проекты главным источником роста SpaceX

SpaceX инвестировала около 18 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру в 2025 году. Ее кластеры Colossus и Colossus II обеспечивают около 1 ГВт мощности, что ставит компанию в число крупнейших операторов. Аналитики ожидают многократного расширения этого сегмента.

Орбитальные дата-центры, по мнению экспертов, остаются долгосрочной ставкой. Они зависят от технологического прогресса Starship и снижения затрат. Реализация таких проектов может занять более десяти лет. При этом SpaceX уже приобрела ИИ-стартап Cursor за 60 миллиардов долларов, выходя на рынок корпоративного ПО.