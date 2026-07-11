Аналитики назвали наземные ИИ-проекты главным источником роста SpaceX

Опубликовано 11 июля 2026, 22:491 мин.
Аналитики назвали наземные ИИ-проекты главным источником роста SpaceXОрбитальные вычисления остаются долгосрочной целью
Аналитики Уолл-стрит считают, что основная ценность SpaceX в ближайшей перспективе связана с наземной инфраструктурой искусственного интеллекта (ИИ), а не с космическими амбициями. Компания уже заключает контракты на использование вычислительных мощностей. Сделки с Anthropic, Google и Reflection AI, по оценкам, принесут более 28 миллиардов долларов годовой выручки. Это значительно превышает доходы от запусков и Starlink.
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SpaceX инвестировала около 18 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру в 2025 году. Ее кластеры Colossus и Colossus II обеспечивают около 1 ГВт мощности, что ставит компанию в число крупнейших операторов. Аналитики ожидают многократного расширения этого сегмента.
Орбитальные дата-центры, по мнению экспертов, остаются долгосрочной ставкой. Они зависят от технологического прогресса Starship и снижения затрат. Реализация таких проектов может занять более десяти лет. При этом SpaceX уже приобрела ИИ-стартап Cursor за 60 миллиардов долларов, выходя на рынок корпоративного ПО.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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