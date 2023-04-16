Аналог IKEA отказался раскрыть источник товаров бренда

Он также уточнил, что запрета на продажу товаров ИКЕА нет, и любой предприниматель или магазин может продавать эти товары. В магазине покупателям предложен ассортимент товаров под собственным брендом, а также аналоги шведского ритейлера.

Ранее глава российского офиса Nintendo Яша Хаддажи создал компанию «Ачивка», которая уже декларирует и организовывает импорт продукции японского вендора. Хаддажи — гендиректор и совладелец компании. И уже по заявке «Ачивки» оформлена декларация на ввоз различных моделей игровой консоли Nintendo Switch. При этом в документе указано, что декларант уполномочен непосредственно японской Nintendo.