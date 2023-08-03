Apple впервые оштрафовали за неудаление запрещенного в России контента

Это первый случай, когда компания была оштрафована в России за нарушения в области контента. Судебный протокол был составлен в отношении подкастов, которые были признаны нарушающими российское законодательство.

Между тем, слухи о возможном запрете продаж электроники Apple в России были опровергнуты пресс-службой Роскомнадзора. Ранее в Интернете появились сообщения о высокой вероятности введения запрета на продажу продукции Apple по результатам исследования, проводимого Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)..

Несмотря на то, что компания Apple была оштрафована за нарушения в области контента, вопрос о возможном запрете ее продукции, по крайней мере, на данный момент, кажется, исчерпан.