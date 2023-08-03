Apple впервые оштрафовали за неудаление запрещенного в России контента

Apple впервые оштрафовали за неудаление запрещенного в России контентаНо ее продукцию запрещать не будут… пока
Российский суд вынес знаковое решение, оштрафовав компанию Apple за неспособность (или нежелание) удалить запрещенный контент. Как сообщает РИА Новости, компания была оштрафована на 400 тыс рублей за два подкаста, которые были признаны направленными на «дестабилизацию политической обстановки в России».
Это первый случай, когда компания была оштрафована в России за нарушения в области контента. Судебный протокол был составлен в отношении подкастов, которые были признаны нарушающими российское законодательство.
Между тем, слухи о возможном запрете продаж электроники Apple в России были опровергнуты пресс-службой Роскомнадзора. Ранее в Интернете появились сообщения о высокой вероятности введения запрета на продажу продукции Apple по результатам исследования, проводимого Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)..
Несмотря на то, что компания Apple была оштрафована за нарушения в области контента, вопрос о возможном запрете ее продукции, по крайней мере, на данный момент, кажется, исчерпан.