Apple запатентовала люк автомобиля с меняющийся прозрачностью

Мы уже привыкли видеть патенты от Apple, демонстрирующие новые технологии, с которыми компания экспериментирует в своих устройствах, но этот патент немного отличается.

Запатентованный Apple люк имеет стекло с переменной прозрачностью, что означает, что у водителя будет возможность регулировать этот показатель в будущей машине. Как отмечает MotorTrend, в патенте также показано, что люк открывается последовательно с боковыми окнами, в то время как современные автомобили с подобными технологиями имеют фиксированный люк.

Другими словами, водители будущего Apple Car, смогут выбирать, хотят ли они впустить солнечный свет в автомобиль без необходимости открывать люк или просто открыть его, чтобы подышать свежим воздухом. Нетрудно представить, что регулировка люка Apple Car будет доступна через CarPlay или даже Siri.