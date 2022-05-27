Армения запустила в космос свой первый спутник. Спасибо компании Илона Маска

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Армения запустила в космос свой первый спутник. Спасибо компании Илона МаскаЗапуск произведен с территории США
Первый в истории армянский спутник запущен на орбиту Земли, объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабинета министров.
25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени на ракете SpaceX с мыса Канаверал в США на орбиту Земли был запущен первый космический спутник Армении
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении
Пашинян добавил, что спутник был выведен в космос в результате сотрудничества армянской государственной компании "Геокосмос" и испанской Satlantis.
Армения вступает в эру космической деятельности, и мы надеемся, что наши богатые традиции в этой сфере будут восстановлены. Я говорю о космической научно-производственной сфере, которая существовала в Армении на протяжении многих лет
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении
Армянский спутник был выведен на орбиту на борту ракеты SpaceX Falcon 9.