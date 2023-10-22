Армия РФ заполучила целую ракету от HIMARS

СМИ уточняют, что ракета была получена российскими Вооруженными Силами (ВС) благодаря высокой точностью работы отечественных систем ПВО. Практически неповрежденный боеприпас упал в Буденновском районе.

Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о преимуществах российских ракет «Искандер» над американскими ATACMS, переданными Украине. Российские ракеты отличаются точностью и дальностью и не только.