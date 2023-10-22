Армия РФ заполучила целую ракету от HIMARS

Армия РФ заполучила целую ракету от HIMARSПВО сработало на пять с плюсом
Трофейная ракета американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) была получена после обстрела Донецка украинскими вооруженными силами (ВСУ), сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале. Фрагменты американской ракеты HIMARS упали в Буденновском районе Донецка, причем, по первым данным, большинство электронных компонентов остались целыми.
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СМИ уточняют, что ракета была получена российскими Вооруженными Силами (ВС) благодаря высокой точностью работы отечественных систем ПВО. Практически неповрежденный боеприпас упал в Буденновском районе.
Ранее директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал о преимуществах российских ракет «Искандер» над американскими ATACMS, переданными Украине. Российские ракеты отличаются точностью и дальностью и не только.