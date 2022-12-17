Армия России получила партию разведкомплексов "Пенициллин" для спецоперации

По информации издания, Минобороны получило ряд систем звукотепловой разведки 1Б76 “Пенициллин”, которые армия России будет использовать в зоне спецоперации на Украине. Сообщается, что целью систем будет контрбатарейная борьба. Информатор также сообщил, что "Пенициллин" эффективно обнаруживает позиции артиллерии украинских войск и передает координаты для их немедленного уничтожения.

Ранее на Украине обнаружили нехватку ракет для “Буков” и С-300. Но вот незадача: делают их только на территории России.