Армия России получила партию разведкомплексов "Пенициллин" для спецоперации

Армия России получила партию разведкомплексов "Пенициллин" для спецоперацииОни прекрасно себя показали
Вооруженные силы России (ВС РФ) получили новую партию систем звукотепловой разведки “Пенициллин”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что они уже доказали свою высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине.
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По информации издания, Минобороны получило ряд систем звукотепловой разведки 1Б76 “Пенициллин”, которые армия России будет использовать в зоне спецоперации на Украине. Сообщается, что целью систем будет контрбатарейная борьба. Информатор также сообщил, что "Пенициллин" эффективно обнаруживает позиции артиллерии украинских войск и передает координаты для их немедленного уничтожения.
Ранее на Украине обнаружили нехватку ракет для “Буков” и С-300. Но вот незадача: делают их только на территории России.