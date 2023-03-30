Армия США испытала артиллерийский снаряд с удвоенной дальностью стрельбы

Подкалиберный артиллерийский снаряд большой дальности предназначен для достижения цели "один выстрел - одно поражение". Артиллерийское подразделение “сможет выпустить снаряд с высокой степенью вероятности уничтожения цели и немедленно покинуть район до начала контратаки”.

SCALP может с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели с помощью стандартной 155-мм пушки.

Ранее Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе отчитался о результатах испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Он скупо признал, что испытания гиперзвукового оружия провалились.