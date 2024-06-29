Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2024, 13:30
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Армия США закупила у Lockheed Martin ракет Patriot на 4,5 миллиарда долларов

Что-то достанется Украине, возможно
Армия США подписала с Lockheed Martin крупный контракт на производство 870 зенитных ракет Patriot стоимостью 4,5 миллиарда долларов, пишет Лента.ру.
Армия США закупила у Lockheed Martin ракет Patriot на 4,5 миллиарда долларов
© Ferra

Помощник министра армии США Дуглас Буш подчеркнул важность расширения производственных мощностей для системы Patriot, контракт, по его словам, "имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру".

Администрация Байдена, пишет издание, готовится отправить на Украину вторую батарею Patriot, которая в настоящее время хранится в Польше.

Ранее стала известна особенность попавшей в руки Украины гаубицы Hawkeye. Комплекс оснащен системой плавной отдачи, которая позволяет установить мощную 105-мм гаубицу на более легкое шасси. Эта особенность была отмечена в репортаже The War Zone (TWZ).

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
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