Армия США закупила у Lockheed Martin ракет Patriot на 4,5 миллиарда долларов

Опубликовано 29 июня 2024, 13:30
1 мин.
Армия США закупила у Lockheed Martin ракет Patriot на 4,5 миллиарда долларовЧто-то достанется Украине, возможно
Армия США подписала с Lockheed Martin крупный контракт на производство 870 зенитных ракет Patriot стоимостью 4,5 миллиарда долларов, пишет Лента.ру.
Помощник министра армии США Дуглас Буш подчеркнул важность расширения производственных мощностей для системы Patriot, контракт, по его словам, "имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру".
Администрация Байдена, пишет издание, готовится отправить на Украину вторую батарею Patriot, которая в настоящее время хранится в Польше.
Ранее стала известна особенность попавшей в руки Украины гаубицы Hawkeye. Комплекс оснащен системой плавной отдачи, которая позволяет установить мощную 105-мм гаубицу на более легкое шасси. Эта особенность была отмечена в репортаже The War Zone (TWZ).