Армия США закупила у Lockheed Martin ракет Patriot на 4,5 миллиарда долларов

Помощник министра армии США Дуглас Буш подчеркнул важность расширения производственных мощностей для системы Patriot, контракт, по его словам, "имеет жизненно важное значение для поддержки армии США, а также Украины и других союзников по всему миру".

Администрация Байдена, пишет издание, готовится отправить на Украину вторую батарею Patriot, которая в настоящее время хранится в Польше.

Ранее стала известна особенность попавшей в руки Украины гаубицы Hawkeye. Комплекс оснащен системой плавной отдачи, которая позволяет установить мощную 105-мм гаубицу на более легкое шасси. Эта особенность была отмечена в репортаже The War Zone (TWZ).