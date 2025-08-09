Астроном рассказал о ярком астероиде, пролетевшем над Иркутской областью

По словам Эйсмонта, таких маленьких астероидов, размером с мяч для пинг-понга, ежегодно в Землю влетают около 300 тысяч. Но почти все они остаются незамеченными. Это связано с тем, что большая часть нашей планеты покрыта водой, а на суше есть много необитаемых или мало населённых мест. Кроме того, увидеть метеорит можно только ночью при ясной погоде.

Учёный отметил, что в случае с этим астероидом просто повезло — он попал в поле зрения камер, и его полёт выглядел очень красиво.