Астроном рассказал о ярком астероиде, пролетевшем над Иркутской областью

Опубликовано 09 августа 2025, 16:531 мин.
Астроном рассказал о ярком астероиде, пролетевшем над Иркутской областьюУспели заметить?
Над Иркутской областью недавно пролетел и сгорел в атмосфере яркий астероид. Его свет заметили и сняли на видео несколько камер. Об этом сообщил астроном Сергей Язев, а ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал подробности. Его слова передает РИА Новости.
По словам Эйсмонта, таких маленьких астероидов, размером с мяч для пинг-понга, ежегодно в Землю влетают около 300 тысяч. Но почти все они остаются незамеченными. Это связано с тем, что большая часть нашей планеты покрыта водой, а на суше есть много необитаемых или мало населённых мест. Кроме того, увидеть метеорит можно только ночью при ясной погоде.
Учёный отметил, что в случае с этим астероидом просто повезло — он попал в поле зрения камер, и его полёт выглядел очень красиво.