Астрономы наблюдали самый сильный взрыв в космосе: он произошел 8 млрд лет назад

Взрыв, который, как полагают, был вызван сверхмассивной черной дырой, разрушившей газовое облако. Исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает огромную энергию, которую высвободило событие AT2021lwx, она даже может конкурировать с квазарами. Однако, в отличие от них, AT2021lwx только недавно стал виден на небе.

Команда астрономов предполагает, что взрыв произошел в результате взаимодействия облака и сверхмассивной черной дыры. Астрономы надеются обнаружить больше событий, подобных AT2021lwx, что позволит получить дополнительные сведения об эволюции вселенной. Команда планирует собрать данные о рентгеновском излучении и других длинах волн, чтобы лучше понять этот монументальный взрыв.