Астрономы наблюдали самый сильный взрыв в космосе: он произошел 8 млрд лет назад

Астрономы наблюдали самый сильный взрыв в космосе: он произошел 8 млрд лет назадНо еще не все данные о событии собраны
Астрономы сделали удивительное открытие, став свидетелями самого большого космического взрыва из когда-либо наблюдавшихся. Это необычное событие, получившее название AT2021lwx, произошло в миллиардах световых лет от нас и длится уже более трех лет.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Взрыв, который, как полагают, был вызван сверхмассивной черной дырой, разрушившей газовое облако. Исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает огромную энергию, которую высвободило событие AT2021lwx, она даже может конкурировать с квазарами. Однако, в отличие от них, AT2021lwx только недавно стал виден на небе.
Команда астрономов предполагает, что взрыв произошел в результате взаимодействия облака и сверхмассивной черной дыры. Астрономы надеются обнаружить больше событий, подобных AT2021lwx, что позволит получить дополнительные сведения об эволюции вселенной. Команда планирует собрать данные о рентгеновском излучении и других длинах волн, чтобы лучше понять этот монументальный взрыв.