Астрономы нашли самый масштабный звездный каннибализм

Это первый случай космического каннибализма, когда астрономы наблюдали, как белый карлик поглощает как каменисто-металлический материал, вероятно, с близлежащего астероида, так и ледяной материал, предположительно, с тел, подобных тем, что находятся в поясе Койпера на окраине нашей Солнечной системы.

"Мы никогда не видели, чтобы оба этих типа объектов аккрецировали на белый карлик одновременно", - сказал ведущий исследователь Тед Джонсон, студент факультета физики и астрономии Калифорнийского университета. "Изучая эти белые карлики, мы надеемся лучше понять планетарные системы, которые все еще целы".

Белый карлик - это ядро, которое остается после того, как звезда, подобная нашему Солнцу, сбрасывает свои внешние слои и прекращает сжигать топливо посредством ядерного синтеза.