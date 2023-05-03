Астрономы нашли съевшую свою планету звезду

После внезапного всплеска звезда излучала продолжительный, более холодный сигнал в течение примерно 100 дней. Анализ группы, опубликованный в журнале Nature, показывает, что масса звезды была в 0,8-1,5 раза больше массы нашего Солнца, а масса планеты, которую она поглотила, была в 1-10 раз больше массы Юпитера. В результате этого события было выброшено около 33 земных масс водорода и около трети массы Земли в виде пыли.

Открытие было сделано с помощью данных нескольких телескопов, в том числе Zwicky Transient Facility, который заметил первоначальное усиление яркости звезды, и телескопа NASA NEOWISE, который подтвердил, что выброшенная энергия была намного меньше, чем при предыдущих звездных слияниях, что указывает на наличие планеты вместо второй звезды.

Однако это не повод для немедленного беспокойства на Земле, поскольку ожидается, что наше Солнце не будет расширяться и поглощать Землю еще 5 миллиардов лет.