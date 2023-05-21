Астрономы нашли следы погибших после рождения Вселенной невероятно огромных звезд

Они проливают свет на то, как тяжелые элементы изначально распределялись по космосу. Исследователи под руководством Коринны Шарбоннель из Женевского университета обнаружили свидетельства существования этих массивных звезд в шаровых скоплениях - плотных скоплениях древних звезд, которые служат окном в раннюю Вселенную.

Исследователи наблюдали изменения в пропорциях элементов среди звезд, образовавшихся в одно и то же время и из одних и тех же материалов, что указывает на влияние сверхмассивных звезд, которые производили более тяжелые элементы.

Хотя эти звезды уже давно погибли, были обнаружены косвенные следы их существования.