Астрономы обнаружили странный радиосигнал из далекой галактики. Он пульсирует с ритмом сердцебиения

FRB это всплески радиосигналов из космоса, которые очень быстрые и длятся всего миллисекунды. Некоторые из них являются одноразовыми, в то время как другие, как известно, повторяются, либо случайным образом, либо по предсказуемой схеме.

Группа астрономов с помощью радиотелескопа CHIME обнаружила FRB, не похожий ни на один другой. Если все другие известные FRB длятся несколько долей секунды, то этот новый сигнал, известный как FRB 20191221A, длился несколько секунд. Что еще более странно, радиоволны в сигнале повторялись каждые 0,2 секунды, что никогда не наблюдалось ни в одном другом FRB.

"Это было необычно", - сказал Даниэле Мичилли, ведущий автор исследования. "Он не только был очень длинным, но и имел периодические пики, которые были удивительно точными, излучаясь каждую долю секунды - бум, бум, бум - как биение сердца. Это первый случай, когда сам сигнал является периодическим".

Анализ структуры импульса позволяет предположить, что он исходил либо от пульсара - типа нейтронной звезды, испускающей пучки радиоволн со своих полюсов, - либо от магнетара - нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем.

Однако FRB 20191221A был более чем в миллион раз ярче любого излучения, когда-либо наблюдавшегося от пульсара или магнетара в нашей собственной галактике. Исследователи предполагают, что этот сигнал мог исходить от пульсара или магнетара, который обычно намного тусклее, но так получилось, что он выпустил вспышку в нашем направлении.