Астрономы обнаружили странный спиральный объект в центре Галактики

Учёные предположили, что диск газа был взволнован из-за столкновения с другим объектом, возможно, массивной звездой. Чтобы проверить эту гипотезу, команда рассчитала дюжину потенциальных орбит загадочного объекта, а затем провела моделирование, чтобы увидеть, могла ли какая-либо из этих орбит закрутить диск по спирали. Оказалось, что такое вполне могло произойти.

«Хорошее совпадение между аналитическими расчётами, численным моделированием и наблюдениями ALMA (телескоп — прим.) даёт убедительные доказательства того, что спиральные рукава в диске являются остатками пролёта вторгшегося объекта», — заключили исследователи.