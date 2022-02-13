Астрономы ошиблись: на Луну упадет совершенно другая ракета

Билл Грей, автор программного обеспечения Project Pluto для отслеживания околоземных объектов и первоисточника информации о падении Falcon 9 на Луну, признал свою ошибку. Он объяснил, что еще в 2015 году он и другие наблюдатели обнаружили в небе неопознанный объект и дали ему временное название WE0913A. Дальнейшие наблюдения показали, что это, вероятно, был объект, созданный человеком, и вскоре вторая ступень ракеты Falcon 9, на которой запустили аппарат DSCOVR, стала главным кандидатом.

Инженер Лаборатории реактивного движения НАСА Джон Джорджини понял, что этот объект на самом деле не был верхней ступенью ракеты Falcon 9. Он написал Грею, объяснив, что траектория космического аппарата DSCOVR не проходит настолько близко к Луне, и поэтому было бы странно, если бы вторая ступень Falcon 9 упала на поверхность Луны. Это побудило Грея снова обратиться к своим данным и найти других потенциальных кандидатов.

Вскоре он нашел одного - китайскую миссию Chang'e 5-T1, запущенную в октябре 2014 года на ракете Long March 3C. Эта лунная миссия отправила небольшой космический аппарат на Луну в качестве предварительного теста для возможной миссии по возвращению лунных образцов. Время запуска и лунная траектория почти точно совпадают с орбитой объекта, который столкнется с Луной в марте.