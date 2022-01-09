Астрономы открыли совершенно новый тип туманности

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Астрономы открыли совершенно новый тип туманностиВокруг двух карликов
Туманностями в астрономии называют участки межзвёздной среды, выделяющиеся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба. Недавно международная группа астрономов обнаружила новый тип туманностей вокруг двойных звёзд, которые они назвали галактическими эмиссионными туманностями.
Учёные следили за двойной звездой YY Hya. Эта система состоит из карлика класса K и горячего белого карлика (WD). Звезды расположены в общей газовой оболочке, которая возникла из-за того, что звезда, коей был когда-то белый карлик, сбросила свои оболочки. Этот газ подсвечивается остаточным излучением.
Ранее учёные уже находили двойные звезды в таком же состоянии, но без полностью развитой газовой оболочки. У системы YY Hya оболочка обширна, составляет более 15 световых лет в поперечнике, это почти в миллион раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.
Источник: Science Alert