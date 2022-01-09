Астрономы открыли совершенно новый тип туманности

Учёные следили за двойной звездой YY Hya. Эта система состоит из карлика класса K и горячего белого карлика (WD). Звезды расположены в общей газовой оболочке, которая возникла из-за того, что звезда, коей был когда-то белый карлик, сбросила свои оболочки. Этот газ подсвечивается остаточным излучением.

Ранее учёные уже находили двойные звезды в таком же состоянии, но без полностью развитой газовой оболочки. У системы YY Hya оболочка обширна, составляет более 15 световых лет в поперечнике, это почти в миллион раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца.