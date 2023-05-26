Астрономы почти раскрыли механизм формирования загадочных «суперземель»

Миссия TESS, целью которой является поиск планет вокруг близких ярких звезд, определила систему TOI-2096 с помощью транзитного метода. Затем наземные телескопы, входящие в международную сеть, были использованы для подтверждения и определения характеристик планет TOI-2096 b и TOI-2096 c.

Исследователи обнаружили, что эти планеты имеют резонансные орбиты. Эта уникальная конфигурация создает сильное гравитационное взаимодействие между планетами, влияя на их прохождение перед звездой. С помощью более крупных телескопов ученые надеются измерить массу планет в ближайшем будущем.

Радиус планеты b, самой близкой к своей звезде, по оценкам, в 1,2 раза больше радиуса Земли, что дало ей название "супер-Земля". Эти планеты представляют большой интерес, поскольку они попадают в диапазон размеров, который встречается реже, чем предсказывают теоретические модели. Понимание формирования суперземель и мини-нептунов остается загадкой, и система TOI-2096 может дать решающее представление об этом процессе.