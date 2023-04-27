Астрономы раскрыли 60-летнюю тайну самых мощных объектов во Вселенной

Однако новое исследование под руководством ученых из университетов Шеффилда и Хартфордшира показало, что квазары являются результатом столкновения галактик.

Команда сделала это открытие, используя глубокие наблюдения с помощью телескопа имени Исаака Ньютона в Ла-Пальме. Они обнаружили, что внешние области галактик, в которых находятся квазары, имеют искаженные структуры, что указывает на столкновения между галактиками. Большинство галактик имеют сверхмассивные черные дыры в своих центрах, и столкновения между галактиками приводят к тому, что газ устремляется к черной дыре. Перед тем как газ расходуется, он выделяет необычайное количество энергии в виде излучения, что приводит к характерному блеску квазара.

Авторы исследования наблюдали 48 квазаров и галактик, принимающих их, и пришли к выводу, что вероятность взаимодействия или столкновения галактик, принимающих квазары, с другими галактиками примерно в три раза выше.