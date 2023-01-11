Астрономы раскрыли секрет "ведущей себя странно" звезды

"Мы считаем, что эта звезда является частью исключительно редкого типа бинарной системы, состоящей из большой звезды старшего поколения - Gaia17bpp - и небольшой звезды-компаньона, окруженной обширным диском из пылевого материала", - говорит один из авторов работы. "Согласно нашему анализу, эти две звезды вращаются друг вокруг друга в течение исключительно длительного периода времени - до 1 000 лет. Поэтому поймать эту яркую звезду, затмеваемую ее пыльным компаньоном, - возможность, которая выпадает раз в жизни".

Поскольку наблюдения космического аппарата Gaia за этой звездой относятся только к 2014 году, ученым пришлось проделать небольшую “детективную работу”, чтобы прийти к такому выводу: они объединили наблюдения Gaia за звездой с наблюдениями других миссий, начиная с 2010 года, включая Pan-STARRS1, WISE/NEOWISE и Zwicky Transient Facility.

Эти наблюдения в сочетании с данными Gaia показали, что Gaia17bpp потускнела примерно на 4,5 порядка величины - или примерно в 45 000 раз. Звезда оставалась тусклой в течение почти семи лет, с 2012 по 2019 год. Внезапное усиление яркости, обнаруженное в ходе исследования Gaia, стало завершением семилетнего периода тусклости.

Никакие другие звезды вблизи Gaia17bpp не показали подобного поведения тусклости. С помощью программы DASCH, цифрового каталога астрофотографических пластин Гарварда, насчитывающего более века, ученые проанализировали наблюдения звезды, начиная с 1950-х годов: “За 66 лет истории наблюдений мы не нашли никаких других признаков значительного потускнения этой звезды”.

Они полагают, что Gaia17bpp является частью редкого типа бинарных звездных систем со звездным компаньоном, который окружен пылевым облаком: “Если бы этот материал находился в Солнечной системе, он простирался бы от Солнца до орбиты Земли или даже дальше”.