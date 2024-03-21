Астрономы составили крупнейшую карту черных дыр Вселенной

Среди квазаров, расположенных в пространстве и времени, есть такие, которые активно питались, когда возраст Вселенной составлял всего 1,5 миллиарда лет (по сравнению с нынешними 13,7 миллиарда лет). Эта обширная космическая карта, подробно описанная в недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Astrophysical Journal, как ожидается, существенно поможет нашему пониманию загадочной темной материи.

«Этот каталог квазаров не похож ни на один другой», — говорит соавтор исследования Дэвид Хогг, подчеркивая его беспрецедентный. «Хотя он не может похвастаться наибольшим количеством квазаров или высочайшим качеством измерений, он охватывает самый большой объем Вселенной, который когда-либо был нанесен на карту».

Данные для этой колоссальной карты были получены с помощью космического телескопа Gaia Европейского космического агентства. Созданный для картографирования звезд нашего Млечного Пути, Gaia во время сканирования случайно запечатлел и такие далекие объекты, как квазары.