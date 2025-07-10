Астрономы специально создают фальшивые фото звёздного неба для обучения ИИ

Такие изображения позволяют проверять и обучать алгоритмы, ведь в них заранее известны все параметры объектов. Исследователи создали специальную программу PhoSim, которая подробно моделирует поведение света — от прохождения через атмосферу до попадания на сенсоры телескопа. Она помогает понять, откуда берутся искажения на реальных снимках — например, из-за турбулентности воздуха или особенностей зеркал и сенсоров.

Это особенно важно с появлением новых телескопов, таких как обсерватория Веры Рубин в Чили, которая будет ежедневно собирать десятки терабайт данных. Без помощи автоматических алгоритмов и фальшивых снимков разобраться в этом потоке информации было бы невозможно.