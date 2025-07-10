Астрономы специально создают фальшивые фото звёздного неба для обучения ИИ

Опубликовано 10 июля 2025, 18:001 мин.
Астрономы специально создают фальшивые фото звёздного неба для обучения ИИУтопают в данных
Современные астрономы больше не смотрят в телескоп через окуляр. Вместо этого они используют мощные камеры, собирающие огромное количество цифровых изображений. Настолько много, что человек просто не может их все просмотреть. Поэтому учёные используют специальные программы и алгоритмы для анализа снимков. Но как понять, насколько точны эти алгоритмы, если невозможно вручную проверить каждый снимок? Решение — создавать фальшивые изображения звёздного неба, которые максимально приближены к реальности.
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Такие изображения позволяют проверять и обучать алгоритмы, ведь в них заранее известны все параметры объектов. Исследователи создали специальную программу PhoSim, которая подробно моделирует поведение света — от прохождения через атмосферу до попадания на сенсоры телескопа. Она помогает понять, откуда берутся искажения на реальных снимках — например, из-за турбулентности воздуха или особенностей зеркал и сенсоров.
Это особенно важно с появлением новых телескопов, таких как обсерватория Веры Рубин в Чили, которая будет ежедневно собирать десятки терабайт данных. Без помощи автоматических алгоритмов и фальшивых снимков разобраться в этом потоке информации было бы невозможно.