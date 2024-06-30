Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2024, 12:00
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Астрономы: у Млечного Пути «слишком много» пропавших галактик-спутников

Но их потихоньку находят
Астрономы с помощью камеры Hyper Suprime-Cam (HSC) обнаружили две ранее неизвестные галактики-спутники, вращающиеся вокруг Млечного Пути. Результаты исследования, опубликованные в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan, медленно, но верно, решают давнюю проблему «пропавших спутников». Считается, что у Млечного Пути намного меньше галактик-спутников, чем предсказывают модели темной материи.
Астрономы: у Млечного Пути «слишком много» пропавших галактик-спутников
© Ferra

В исследовании, проведенном под руководством ученых из Японии, Тайваня и США, был задействован мощный телескоп Subaru на Гавайях, известный своей способностью обнаруживать слабые карликовые галактики. Благодаря недавнему открытию Virgo III и Sextans II общее число обнаруженных галактик-спутников достигло девяти. Правда, это всё еще значительно меньше, чем 220 галактик-спутников, предсказываемых традиционной теорией темной материи.

Однако исследование намекает на возможную «проблему слишком большого количества спутников», предполагая, что вокруг Млечного Пути может быть до 500 галактик-спутников, если верить новым моделям астрономов.

Будущие наблюдения с помощью современных телескопов, таких как обсерватория Vera C. Rubin в Чили, позволят глубже изучить эти галактики-спутники и составить их карту.