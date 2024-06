Астрономы: у Млечного Пути «слишком много» пропавших галактик-спутников

Но их потихоньку находят

Астрономы с помощью камеры Hyper Suprime-Cam (HSC) обнаружили две ранее неизвестные галактики-спутники, вращающиеся вокруг Млечного Пути. Результаты исследования, опубликованные в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan, медленно, но верно, решают давнюю проблему «пропавших спутников». Считается, что у Млечного Пути намного меньше галактик-спутников, чем предсказывают модели темной материи.