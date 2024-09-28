Астрономы увидели в далекой планете у белого карлика будущее Земли

Это открытие, основанное на наблюдениях обсерватории Кек, показывает планетарную систему, похожую на то, как может выглядеть наша примерно через 8 миллиардов лет. Недавно обнаруженная система состоит из белого карлика - около половины массы Солнца - и планеты размером с Землю, расположенной на расстоянии, примерно вдвое превышающем расстояние Земли от Солнца. Примечательно, что эта планета пережила фазу красного гиганта у своей звезды-хозяина, что дает надежду на будущее Земли.

Солнце в конце концов расширится и может поглотить свои планеты, включая Землю, но выживание далекой планеты говорит о том, что некоторые небесные тела могут противостоять таким трансформациям.